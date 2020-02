Cosa fare a Monza e in Brianza per festeggiare Carnevale 2020: sfilate, carri e feste

Sfilate, carri, maschere, coriandoli e frittelle. Il Carnevale torna a Monza e in Brianza con tante iniziative adatte ad adulti e bambini. Si festeggia dal 28 febbraio all'1 marzo. Ecco i migliori appuntamenti, da non perdere.

Carnevale a Monza

Una grande festa arriva in piazza Trento e Trieste con maschere, mercatini e giochi, venerdì 28, sabato 29 febbraio e lunedì 1 marzo. In programma bancarelle con articoli di artigianato, hobbystica e arte; spettacoli con artisti di strada, tra cui un trampoliere; sapori da degustare; una mostra del burattino; animazione; un laboratorio del pane; e uno spettacolo che avrà per protagonista Pinocchio, che si esibirà al pianoforte accompagnato dalla fata turchina.

Carnevale ad Arcore

In programma la tradizionale sfilata con i carri, uno spettacolo teatrale per i più piccoli e tanti 'giochi di una volta'. Ad aspettare il pubblico di adulti e bambini il 28 e il 29 febbraio anche la rappresentazione 'A Carnevale ogni Cenerentola vale', con rinfresco finale per tutti, zucchero filato e merende in piazza, musica e balli di gruppo, laboratori per creare maschere originali e di disegno.

Carnevale a Trezzo

Torna a bruciare Povero Piero. L'appuntamento è per sabato 29 febbraio dalle 20 alle 23. La sfilata di carri con in testa il fantoccio partirà da via Guarnerio. Previsto un corteo in maschera per le vie di Trezzo tra colori, coriandoli e un clima di festa. Poi, davanti alla Centrale Idroelettrica Alessandro Taccani, inizierà la preparazione del grande rogo.

Carnevale a Cologno Monzese

La cittadina si trasformerà in un Wild West Village sabato 29 febbraio, dalle 14:30 alle 18:30, nell'area antistante Villa Casati (Via Mazzini) e in Piazza Castello. Sarà possibile immergersi in un villaggio country in cui verranno proposti giochi, degustazioni e attività.

Carnevale a Cogliate

Sabato 29 febbraio arrivano carri allegorici, musica e animazione. L'appuntamento con la manifestazione cittadina è alle 14. In programma anche golosità dolci e salate, oltre a uno spettacolo con le majorette.