Carnevale ad Arcore, sfilata e tanti appuntamenti in città

Tanti appuntamenti ad Arcore in vista del Carnevale.

I festeggiamenti inizieranno sabato 10 febbraio con tanti laboratori per prepararsi alla sfilata di Carnevale. Domenica 11 febbario invece grande attesa per la sfilata in maschera dedicata ai cani e ai loro padroni a cura di Tequila Bau Bau: appuntamento alle 15 in Villa Borromeo (in caso di maltempo all'asilo San Giuseppe in via Tomaselli 1).

I festeggiamenti entreranno nel vivo la settimana successiva, sabato 17 febbraio. Alle 14.30 inizierà la sfilata cittadina da villa Borromeo e a seguire grande festa in oratorio in via San Gregorio 24 con merenda offerta a tutti e apertura delle cucine a cura degli Alpini.