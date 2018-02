Carnevale, maschere e bancarelle a Palazzolo

Maschere, coriandoli e bancarelle di sapori tipici regionali, artigianato e articoli vintage. Questo il ricco programma del Carnevale di Palazzolo Milanese (Paderno Dugnano).

Domenica 11 febbraio per le vie cittadine dalle 9 alle 19 si potranno trovare bancarelle e stand. Alle 14.30 invece da via Mazzini prenderà il via la sfilata di Carnevale in maschera con animazione, tanto divertimento e simpatiche mascotte Disney.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione organizata da ACAP Associazione Commercianti Artigiani Palazzolesi, Associazione Genitori e con il patrocinio del comune di Paderno Dugnano dalle 7.30 alle 20 saranno chiuse al traffico via Mazzini, via Coti Zelati, via S.Ambrogio, via Manzoni e via Monte Sabotino.