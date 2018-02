Carnevale a Brugherio domenica 11 febbraio

Insettilandia. Questo il titolo della 39esima sfilata dei carri allegorici in programma domenica 11 febbraio a Brugherio.

La festa inizia alle 14.45 da piazza Roma con la partenza della sfilata in maschera. Il corteo di Carnevale attraverserà le vie Tre Re, Dante, Filzi, Galvani, via Monte Sabotino, via Sciviero, via San Giovanni Bosco, via Doria e infine via Manin per giungere al centro sportivo comunale Paolo VI. Qui ci sarà un momento di festa organizzato dal gruppo adolescenti della Comunità Pastorale contestualmente all'estrazione della sottoscrizione a premi abbinata al Carnevale.

In caso di maltempo la sfilata sarà sospesa ma la festa si terrà lo stesso, in maschera, direttamente al centro sportivo. L'evento è organizzato dalla comunità pastorale Epifania del Signore dal comune di Brugherio- Assessorato Politiche Culturali e Partecipazione.