Frittelle, carri e salamelle: Carnevale a Ceriano Laghetto

Maschere, carri e grande festa in piazza.

Appuntamento con i festeggiamenti di Carnevale a Ceriano Laghetto. L'Amministrazione Comunale in collaborazione con Oratorio e Parrocchia S. Vittore, Pro Loco Ceriano Laghetto e diverse associazioni del territorio ha organizzato per sabato 17 febbraio la festa a tema "Coleotteri, stupidotteri, bomboloni".

Il programma prevede alle 14.30 il ritrovo in oratorio e sfilata dei carri per le vie del paese. A seguire, alle 16, in Piazza Diaz ci sarà l'intrattenimento con musica, un gonfiabile e zucchero filato per i più piccoli con le premiazioni della "Maschera più originale", del "Carro più bello" e del "Gruppo più numeroso" .

Si potranno degustare anche panini e salamelle, patatine, frittelle, the e chiacchiere - Truccabimbi e intrattenimenti con i giovani della C.R.I. Alte Groane.