Carnevale a Cogliate, sfilata e festa sabato 17 febbraio

Festa di Carnevale a Cogliate sabato 17 febbraio. La trentaseiesima edizione del carnevale cittadino ha come tema "Arte e Mestieri".

Il corteo dei festeggiamenti partirà alle 14 dalle scuole medie e proseguirà per le vie Rimembranze, Battisti, Largo Volontari del Sangue, via Dante, piazza Roma, via Piave, via Monte Grappa e via De Gasperi.

A seguire al parco ci sarà la premiazione delle maschere e dei carri più originali e non mancherranno salamelle, cioccolata, the caldo e animazione. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato al 24 febbraio.