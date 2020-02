Toro meccanico, tepee indiano e saloon: ecco Wild west village, il Carnevale di Cologno

Per Carnevale Cologno Monzese si trasformerà in un Wild West Village, a ingresso libero. Accadrà sabato 29 febbraio, dalle 14:30 alle 18:30 nell'area antistante Villa Casati (Via Mazzini) e in Piazza Castello.

Ad aspettare il pubblico, scrivono gli organizzatori, "uno straordinario villaggio Country in cui bambini e adulti saranno coinvolti in giochi, degustazioni e attività varie ... e chiacchiere per merenda offerte dalla Pro Loco cittadina".

In programma anche musica country, toro meccanico, tepee indiano con trucca bimbi, tiro al bersaglio, acchiappa la pepita, lancio ferro di cavallo, saloon delle delizie con pop corn e zucchero filato, gadget e premi. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.