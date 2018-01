Carnevale a Limbiate

Maschere, coriandoli e grande festa a Limbiate. Sabato 11 febbraio sono in programma i festeggiamenti del 36° Carnevale Limbiatese organizzato dalla Proloco di Limbiate e dalle associazioni del territorio.

Il programma

Ore 14 inizio manifestazione in Piazza Tobagi con animazione.

Ore 14.15 partenza dei carri da Via Manin (Partenza da via Manin, via Dante / Piazza Solari, via F.lli Cervi, Viale Piave, via Matteotti, via Dante Alighieri, Piazza Solari, via F.lli Casati e piazza Tobagi).

Ore 15 arrivo in Piazza Tobagi

Ore 15.30 Concorso maschera e carro più bello organizzato da Pro Loco Limbiate.

A seguire Balli e animazione fino alle 18.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 17/02/2018. In piazza per tutta la durata dell’evento ci saranno banchetti delle Associazioni che distribuiranno chiacchiere, vin brulè e tè caldo. Inoltre sarà allestita un'area gonfiabili e un’area dedicata ai commercianti con articoli di Carnevale.