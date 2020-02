Carnevale a Lissone, grande festa con maschere e coriandoli

Una grande festa fra maschere, coriandoli, sostenibilità ambientale e rispetto del pianeta. È il programma di 'Terra ai lov iu' , la manifestazione in programma per Carnevale 2020 a Lissone.

'Terra ai lov iu' sarà il tema del Carnevale 2020, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con numerose associazioni del territorio. L'appuntamento è per sabato 29 febbraio a partire dalle ore 15; poi l’evento proseguirà in centro per tutto il pomeriggio.

"Il Carnevale 2020 - scrivono gli organizzatori - sarà dedicato al tema dell’ambiente con focus sulle piante, in occasione dell’anno internazionale 2020 sulla salvaguardia dell’ambiente, e filo conduttore della rassegna culturale tematica promossa dall’Assessorato alla Cultura".

Il programma

La partenza sarà alle 14:30 dalle scuole Dante e Croce, poi la sfilata dietro ai carri allegorici arriverà in piazza Libertà dove è attesa una grande festa.

Proprio l’area del Centro storico diventerà il grande palco del Carnevale con la musica dal vivo delle band locali Dream e Rockfeller, con la distribuzione di chiacchiere e di bevande calde, con i coloratissimi coriandoli e con una pioggia di stelle filanti.

In via Mariani, invece, avrà luogo l’accoglienza delle maschere con baby dance, coriandoli e con l’accompagnamento musicale del Corpo bandistico S. Cecilia. L’organizzazione e l’animazione saranno a cura dell’associazione Live che, su incarico dell’Amministrazione Comunale, coordinerà anche il lavoro di tutte le associazioni coinvolte, con la presenza di un carro allegorico a cura dell’Oratorio di Bareggia.

La sfilata delle maschere e del carro partirà da via Mariani alle ore 15, per poi proseguire per le vie del centro e arrivare alle 16 circa in Piazza Libertà. Fino alle 17.45 proseguirà la festa di Carnevale con il tradizionale lancio dei palloncini, preceduto dall’elezione del 're' del Carnevale e con l’annuncio del messaggio al pianeta. In caso di maltempo, il Carnevale si terrà con le stesse modalità domenica 1 marzo.