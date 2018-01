Carnevale a Lissone: sfilata e grande festa sabato 17 febbraio

Carnevale a Lissone si festeggia con una grande sfilata in maschera e tanto divertimento sabato 17 febbraio.

La partenza del corteo di carri in maschera quest'anno per la prima volta sarà dalle scuole Dante e Croce, poi tutti «In viaggio oltre i confini della mente e dell'immaginazione», attraversando Terra, Aria, Acqua e Spazio per arrivare all'elezione del re del carnevale e al lancio del messaggio al pianeta in piazza Libertà.

Animazione, musica dal vivo, premiazioni del carro e delle maschere, distribuzione di chiacchiere e bevande calde oltre agli immancabili coriandoli e stelle filanti saranno gli ingredienti del “Carnevale 2018”, promosso dall’Amministrazione comunale.

Il percorso della sfilata prevede il ritrovo del corteo alle ore 14.15 in via Felice Mariani (presso la scuola Dante/Croce) e non più da Piazzale degli Umiliati-Piazza Mercato, sede fino agli anni scorsi del punto di partenza. In via Mariani invece avrà luogo l’accoglienza a base di baby dance, palloncini, coriandoli, caramelle e maschere.

A partire dalle ore 15, la sfilata si snoderà lungo le vie Matteotti, Loreto, S. Antonio, Assunta, Gramsci, Garibaldi, per poi arrivare attorno alle ore 15.30 in piazza Libertà dove si terrà la grande festa finale. In Piazza Libertà il momento conclusivo prevede riconoscimenti a tutti i gruppi partecipanti e premi ai bambini per le maschere più belle, la distribuzione di chiacchiere, coriandoli, caramelle e palloncini colorati.

Alle ore 16,15 giuria e partecipanti eleggeranno il re del Carnevale a cui farà seguito uno speciale messaggio al Pianeta. Presentazione e animazione della grande festa finale di Piazza Libertà saranno a cura della Compagnia Teatro Instabile, nell’organizzazione della sfilata saranno numerose le associazioni ed i gruppi coinvolti, fra i quali figurano Famiglia Artistica Lissonese, Corpo bandistico Santa Cecilia, Associazione Stefania, Oratorio Bareggia, Oratorio Sacro Cuore, Gruppo via Fumagalli Bareggia, Sport Club Mobili Lissone. L’organizzazione è gestita dall’Associazione LIVE e collaboreranno, come di consueto, Gruppo Alpini Lissone, Croce Verde, Protezione Civile, Associazione Carabinieri in congedo.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà domenica 18 febbraio con gli stessi orari.