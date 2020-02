Sfilata e battaglia dei coriandoli: ecco il Carnevale di Meda

Sfilata per le vie dei quartieri, una battaglia di coriandoli e una merenda offerta. È il programma del Carnevale di Meda, che verrà festeggiato sabato 29 febbraio.

Il ritrovo per fare festa è alle 14:30 all'Oratorio Madonna di Fatima; alle 14:45 parte il corteo per le vie della cittadina e in contemporanea sono previsti momenti di animazione in piazza Mercato; alle 15:15, sempre in piazza Mercato si combatte una coloratissima battaglia dei coriandoli; mentre alle 15:45 la sfilata riparte in direzione dell'oratorio, dove infine la comunità parrocchiale offre a tutti una merenda.

Ad aspettare il pubblico anche uno spettacolo della ciccio band, alle 16:30; e una cena di Carnevale, alle 20 in oratorio (prenotazioni entro il 27 febbraio). In caso di maltempo verranno garantite solo queste ultime attività.