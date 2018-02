Carnevale a Meda sabato 17 febbraio

Sfilata e maschere sabato 17 febbraio a Meda in occasione della grande festa di Carnevale. L'appuntamento è organizzato dalla Comunità Pastorale Santo Crocifisso, in collaborazione con l’Associazione Palio e il patrocinio e il contributo della Città di Meda (Assessorato alla Cultura).

Il programma prevede una giornata di festa per le vie della città con ritrovo alle 14.30 in piazza Del Lavoratore e partenza della sfilata dei carri per le vie del paese. Alle 15.15 poi in piazza Cavour ci sarà la Battaglia di Coriandoli animata dai ragazzi dell'associazione Palio di Meda. Alle 15.45 poi il corteo ripartirà alla volta dell'oratorio San Giacomo dove ci sarà animazione e una golosa merenda per tutti.