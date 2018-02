Festa di Carnevale e djset a Mezzago

Festa di Carnevale a Mezzago. Sabato 17 febbraio a Palazzo Archinti, in piazza Libertà, è in programma un party organizzato dalla ProLoco.

L'evento, che prenderà il via a partire dalle 20, prevede la cena e animazione con dj set con musica e ballo. Prevista la premiazione per la maschera più bella. Il costo della serata (cena e djset) è di 25 euro. Nel volantino si può trovare il numero telefonico per effettuare le prenotazioni.