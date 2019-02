Doppia festa di carnevale nel parco di Monza

Doppio appuntamento per festeggiare insieme Carnevale a Cascina Costa Alta nel Parco di Monza all'evento. Dalle 15.30 alle 18.00 un pomeriggio dedicato ai bimbi 3 - 7 anni e ai più grandi 8 -11 anni, con attività diversificate in base alla fascia di età.



Il tema della festa saranno gli abitanti del piccolo popolo che vive nei dintorni della Cascina: elfi, fate e folletti!



Le attività saranno condotte e animate dagli educatori professionisti del centro estivo Verdestate, attivo dal 1991 anni nel Parco di Monza.



Al termine del nostro pomeriggio di giochi, non mancherà una gustosa merenda con le tradizionali chiacchiere.



IL PROGRAMMA DELLA FESTA



Dalle 15.30 alle 16.00 accoglienza, con giochi di benvenuto, presentazione degli educatori e accredito delle prenotazioni.

Dalle 16.00 alle 17.45 attività

Dalle 17.45 alle 18.00 merenda



In caso di maltempo le attività verranno adattate e svolte al coperto.



Per partecipare è necessario iscriversi online su www.metacoop.org



Attività 3 - 7 anni

Laboratorio creativo e caccia al puzzle

20 posti disponibili

Con i bimbi più piccoli prima faremo una caccia al puzzle per conoscere i magici abitanti del parco. Poi durante i laboratori creativi, grazie ai consigli degli elfi, realizzeremo delle pozioni, bacchette e mascherine, da loro utilizzate per ingannare gli esseri umani a Carnevale.



Attività 8 - 11 anni

Bike Orienteeting

20 posti disponibili

Con i più grandi, ognuno in sella alla sua bicicletta e accompagnato da un genitore, seguiremo l’elfo Querciotto alla scoperta dei luoghi più magici ed inesplorati del Parco di Monza, dove si nascondono elfi e folletti. Un bike orienteering per conoscere le abitudini del piccolo popolo del bosco. Un’avventura che sarà uno scherzo da… elfi!

