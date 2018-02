Fuochi d'artificio e Povero Piero, il Carnevale a Trezzo

I festeggiamenti di Carnevale a Trezzo iniziano domenica 11 febbraio con le sfilate degli oratori di Trezzo e Concesa dal tema "Stupidotteri, Coleotteri, Bomboloni". Alle 14 ci sarà la partenza della sfilata dall’oratorio di Concesa, piazza Cereda, incontro in piazza Nazionale con l’oratorio di Trezzo, proseguimento del corteo carnevalesco nel centro storico, arrivo in piazza Giovanni Paolo II con giochi e danze. La festa si conclude negli oratori di Trezzo e Concesa con degustazione di chiacchiere.

I festeggiamenti proseguono poi sabato 17 febbraio. al pomeriggio, a partire dalle 15, con gli appuntamenti della rassegna "Il Povero Piero per tutti i bambini" con con ritrovo in piazzale Gorizia e sfilata per le vie della città con arrivo in piazza Libertà.

Il Povero Piero e i fuochi d'artificio

Appuntamento con la tradizionale sfilata fino all'Adda per il rogo del fantoccio del Povero Piero e lo spettacolo pirotecnico sul fiume la sera di sabato 17 febbraio. Si parte alle 20.30 da via Guarnerio con la parata animata per le vie del centro storico del fantoccio Povero Piero accompagnato dalla musica. Alle 22 sulla rive dell'Adda rogo e fuochi d'artificio.

La sfilata attraversa le vie cittadine e si conclude sulle rive del fiume, Il povero Piero viene condotto in mezzo al fiume e incendiato, il rogo propiziatorio si innalza al cielo accompagnato da suggestivi fuochi artificiali e note musicali. La festa poi prosegue con animazione, musica e djset.