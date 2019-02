Ecco la festa di carnevale alla Villa Reale di Monza

In occasione della festa più divertente dell’anno, la Villa Reale di Monza e Le Nuove Cucine di Villa Reale, con la collaborazione della Società di Danze di Monza e Brianza, organizzano una serata speciale dedicata al Carnevale, con la straordinaria presenza di Re Umberto e della Regina Margherita che ci porteranno a vivere un’esperienza unica in stile ottocentesco, con Cena, balli e costumi d’epoca. Un’occasione per rivivere i fasti di un tempo e lasciarsi trasportare in un viaggio temporale lungo duecento anni.