Ecco il ballo di Carnevale a Villa Tittoni a Desio

In occasione del Carnevale 2019 la Villa Tittoni apre al pubblico con un evento ricco di fascino ed eleganza: torna, con molte novità, il Gran Ballo in stile risorgimentale.

Protagonisti dell’evento la Società di Danza Monza e Brianza diretta da Rosa Matera che animeranno la serata con le danze di società dell’800 come Valzer, Quadriglie e Mazurke in cui il pubblico sarà invitato a partecipare con alcuni semplici passi.

Il visitatore sarà inoltre trasportato attraverso la storia del risorgimento italiano con alcune rappresentazioni dei fatti e degli avvenimenti più importanti del tempo: le scene si svolgeranno nelle sale della Villa permettendo al pubblico di vivere e gustare la bellezza degli spazi attraverso un’esperienza diretta e alternativa.

A seguire sarà offerto un apericena con ricco buffet per tutto il pubblico.

Il dress code prevede abito lungo per le donne e abito elegante per gli uomini inoltre, per chi desidera immergersi con anima e corpo nello stile del passato è attiva una convenzione con Celeste Costumi di Maslianico (Como) da cui sarà possibile affittare un abito d’epoca per l’intera giornata con lo sconto del 10% (www.celestecostumi.it).

Date spazio alla vostra fantasia ma, niente paura! Per i meno “organizzati” in Villa sarà possibile acquistare graziose maschere in pizzo, per celare il viso e trasformarsi, anche per una sola sera, in personaggi sognati e immaginati.

E ancora sarà possibile completare il proprio look con make-up e pettinature ottocentesche grazie alla presenza di professionisti del settore.

Insomma un’intera serata all’insegna delle storie e dei personaggi del passato, per immergersi in un tempo altro e in un altro luogo, un’occasione unica per socializzare e scoprire le bellezze di una delle Ville storiche più importanti della Brianza.