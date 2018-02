Carnevale a Vimercate sabato 17 febbraio. Viaggio fra isole di plastica, natura selvaggia e supereroi questo è il tema scelto dalla Pro Loco per la sfilata in maschera 2018 per le vie del centro cittadino.

Il ritrovo è alle ore 14.00 in piazzale Martiri Vimercatesi e a seguire il corteo si muoverà per le vie Ronchi, Crocefisso, piazzale Marconi, via Vittorio Emanuele II, piazza Roma, via Mazzini per poi concludersi all'oratorio Cristo Re di via Valcamonica.

La sfilata, organizzata dalla Pro Loco di Vimercate la sfilata ha il patrocinio del Comune di Vimercate e collaborano il gruppo Alpini, l'associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate (AVPS), Associazione nazionale Carabinieri in congedo, Piraty Rugby e anche il comitato genitori e rappresentanti di classe del plessi Manzoni e Don Milani.

Sabato 10 febbraio invece a Velasca è in programma la sfilata a partire dalle ore 15.00. La parata in maschera attraverserà il seguente percorso: via De Amicis, Ungaretti, Verga, Tolmino, Velasca, Coni Zugna, Kennedy, Don Cernuschi e piazza Bruno.