Doppio appuntamento con il Carnevale a Seveso. Domenica 11 febbraio e sabato 17 febbraio la città si veste a festa con maschere e coriandoli.

I festeggiamenti prenderanno il via domenica 11 febbraio con l'evento organizzato dalla comunità pastorale San Pietro da Verona e dall'Oratorio di Barruccana. Alle 14.30 è previsto il ritrovo nel parcheggio del PalaFamilia, alle sedici invece la sfilata farà il suo ingresso in oratorio con una grande festa con merenda. Balli, animazione, chiacchiere e zucchero filato. In caso di maltempo la sfilata sarà rimandata a sabato 17 febbraio.

I festeggiamenti di Carnevale proseguiranno anche la settimana successiva con l'evento organizzato dal Comitato Folcloristico di via Zara. Alle 14 ritrovo presso il piazzale del Palazzetto dello Sport di via Gramsci e alle 14.30 partenza della sfilata per le vie del paese.