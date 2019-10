'La casa nel cassetto': lo spettacolo per bambini al Teatro Manzoni

La casa nel cassetto, lo spettacolo per bambini da 2 a 6 anni della Compagnia Le Rondini, andrà in scena al Teatro Manzoni di Monza domenica 20 ottobre, dalle 10:30 alle 11 circa.

La trama

In una casetta incantata tutta colorata le semplici azioni quotidiane, mangiare, lavarsi, giocare e dormire, diventano qualcosa di sorprendente ed esilarante per la piccola Pippi che si deve preparare per il grande pranzo. La casa verrà animata da mani magiche che usciranno da piccole finestre e Pippi le seguirà nel ciclo dell’intera giornata… nel frattempo di notte una cascata di colori renderà piacevoli i suoi sogni.