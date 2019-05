Casagrande & Recalcati - IPERVANITAS La natura come memoria -

Il Duo Casagrande & Recalcati, inseparabili professionisti, sono artisti virtuosi e raffinati

la cui opera denota sapienza, capacità tecnica, forbita ricerca e perizia esecutiva. Dalla tela al

pennello, dalla forma al colore ed ecco che si compie la magia: capolavori di pura

contemplazione. I dipinti di C&R sono memoria della permanenza delle cose, strumento che si

fa carico di fissare il fascino effimero e immutato del tempo, antidoto contro la brutalità dei

tempi moderni. Sono riflesso della vita e fine della stessa. Sono memoria del passato, affezione

del presente e testimonianza per il futuro. Opere che diventano uno zoom sulla realtà

naturalistica, dall’elegante perfezionismo estetico, ma se abbiamo la capacità di volgere lo

sguardo, al di là del puro piacere visivo, guardando oltre la forma e il colore, ci imbattiamo

nella totale e travolgente bellezza del creato, della nostra stessa esistenza e della caducità

dell’umano vivere.

Tutti i dipinti portano il titolo “Ipervanitas”, gli stessi artisti hanno dichiarato: “si tratta di un

termine d’invenzione composto dalla parola latina “vanitas”, per ricollegarci idealmente a quel

genere di pittura che voleva mostrare la vanità delle cose mondane, a cui abbiamo aggiunto il

suffisso di origine greca “iper” per sottolineare come i nostri dipinti siano soprattutto una

celebrazione della fragilità dell’esistenza e di tutto ciò che è effimero e fuggevole.