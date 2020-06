Il cattivo bambino: il 26 e 27 giugno al Binario 7

Il cattivo bambino arriva al Teatro Binario 7 il 26 e il 27 giugno. Reading tratto dall’omonimo romanzo di Corrado Accordino, sarà il secondo appuntamento della rassegna 'Fase B7'.

"Storie fantastiche, crudeli o struggenti, surreali, comiche, romantiche - si legge in una nota del teatro -. Un romanzo fatto di mille piccoli romanzi. Un caleidoscopio di volti e anime: una moltitudine che preme, che esce dalle pagine e sale sul palco per essere raccontata. Per il secondo appuntamento della Fase B7 arriva un reading: sul palco Corrado Accordino e Valentina Paiano, accompagnati dalle musiche dal vivo di Alberto Turra e Sarah Demagistri".

Ad aspettare il pubblico un viaggio a Cuba che risale al 2000, l’incontro con voci che diventano cori, un’ambientazione che ricorda le atmosfere del surrealismo magico sudamericano, e personaggi che finiscono per rappresentare l’universale.

Misure anti Covid

Per ottemperare le disposizioni stabilite in materia di sicurezza sanitaria, i posti in sala sono 59 e i biglietti possono essere acquistati esclusivamente online su www.binario7.org.

Di seguito le misure da rispettare.