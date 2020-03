'Caveman', l'uomo delle caverne torna al Villoresi

Caveman, L’uomo Delle Caverne, lo spettacolo tratto dai testi di Rob Becker, torna al Teatro Villoresi di Monza venerdì 24 aprile. Sul palco Maurizio Colombi diretto da Teo Teocoli.

La pièce è un monologo che con il nome Defending the Caveman è stata la più longeva nella storia di Broadway. Frutto di tre anni di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia, l’opera teatrale originale, scritta da Rob Becker, commediografo, nonché protagonista della versione statunitense, è stata portata sul palco per la prima volta il 26 marzo 1995 allo Helen Hayes Theater di New York, diventando, dopo 2 anni e 702 performance, il monologo di più lunga durata nella storia di Broadway.

"Questo sguardo preistorico alla battaglia dei sessi - scrivono dal teatro - è uno studio umoristico che affronta le dinamiche di coppia, spingendo, con forte impronta ironica, sulle incomprensioni tra uomo e donna e su come tali differenze possano creare fraintendimenti. È prima di tutto la capacità di 'identificarsi' nelle storie che scatena le risate della gente".