Cena in Bianco a Barlassina sabato 7 luglio.

Educazione, Estetica, Ecologia, Eleganza ed Etica. Sono queste le cinque "E", le semplici regole che rendono magico e speciale l'evento. L'appuntamento, diventato ormai un momento di condivisione e convivialità cittadino irrinunciabile, torna anche nell'estate 2018.

"Vestiamo tutti insieme di bianco una piazza, una strada un giardino, un luogo a sorpresa ogni volta diverso delle nostre città e paesi, trasformandolo in una “camera da pranzo” a cielo aperto. Come? Ognuno di noi si porta tutto da casa, tavolo, sedie, vivande, stoviglie in ceramica, bicchieri di vetro… niente carta e niente plastica. Apparecchia e imbandisce la propria tavola con amici, familiari, colleghi, nonni e bambini per vivere l’emozione di una Cena tutti insieme per strada all’insegna delle cinque grandi E di etica, estetica, ecologia, educazione, eleganza. Una immensa tavola, fatta di tutte le nostre tavole vicine e in fila, che celebra la tradizione italiana a tavola, nel rispetto di condivisione, convivialità, piacere di stare insieme" spiegano gli organizzatori.

"E alla fine della serata ognuno sparecchia, porta via tutti i rifiuti: non deve rimanere traccia del nostro passaggio. C’è un solo modo per mantenere pulite le nostre città: non sporcarle".

La partecipazione all'evento è gratuita con offerta minima di cinque euro a persona. Per i primi 250 iscritti il Comune di Barlassina metterà a disposizione tavoli e sedie (con mail di conferma). Il ricavato andrà alla Cooperativa Oasi 2 (coop. per persone diversamente abili) per il progetto "Casa Dones" : si allestirà un appartamento dove far trascorre i fine settimana per dare sollievo alle famiglie.