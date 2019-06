Cena in bianco per la prima volta alla Villa di Breme Forno

Per la prima volta Cena in Bianco arriva a Cinisello Balsamo, nella cornice di Villa Breme Forno, in via Martinelli 23. L'appuntamento da segnare in agenda è sabato 29 giugno, alle 20. I commensali, ormai quasi trecento iscritti, potranno cenare a lume di candela, ammirare la prestigiosa villa nobiliare del 1700 e il suo splendido giardino.

L'evento

“La gente si sentirà parte di una favola romantica all'insegna delle cinque E: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza - dichiara l’assessore agli eventi di Cinisello, Daniela Maggi. -. Si tratta di un evento aperto a tutti, della gente e per la gente dove si potrà partecipare da soli o in compagnia, adulti e bambini, un'immensa tavolata dove regnerà la condivisione e la convivialità”.

“Un evento da non perdere – aggiunge il vicesindaco Giuseppe Berlino con delega al Commercio e Attività produttive-. Villa di Breme Forno è una location di assoluto prestigio, che non tutti i cinisellesi conoscono. In quella serata diverrà una grande 'sala da pranzo' a cielo aperto in stile total white. Sarà un’occasione per valorizzare il patrimonio artistico cittadino oltre che vivacizzare ed animare un altro quartiere della nostra città".

Come partecipare

È ancora possibile iscriversi alla cena andando sulla pagina Facebook dedicata, oppure recandosi presso la Pro Loco, di piazza Gramsci 58, nei giorni di apertura (martedì, giovedì e sabato 9.30-12.00 / 15.00-17.00) e compilando l’apposita cartolina.

Per partecipare alla cena è necessario portare tutto l'occorrente: tavolo, sedie, stoviglie e cibo da casa. Tutti dovranno essere vestiti rigorosamente di bianco. e bianche dovranno essere anche le stoviglie, rigorosamente in ceramica o in vetro, niente plastica o carta. È anche possibile prenotare il tavolo e il posto a sedere, fino a esaurimento, per un costo di 3 euro a persona, scrivendo alla seguente mail cenainbiancocinisellobalsamo@gmail.com.