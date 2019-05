Cena in Bianco Monza: a giugno torna la mitica tavolata 'total white'

La mitica Cena in bianco torna a Monza domenica 16 giugno. L'appuntamento è alle 20. La location ancora segreta.

"La 'Cena in bianco' è un'occasione per vivere Monza in maniera insolita. Si cenerà tutti insieme all'aperto sotto un cielo di stelle. Tutto deve essere di colore bianco. Una serata suggestiva e coinvolgente in un luogo magico e speciale. È un evento gratuito aperto a tutti, della gente e per la gente. State sintonizzati sulla pagina nei prossimi giorni vi daremo dettagli e informazioni", si legge sulla pagina Facebook dell'evento.

"Una cena sotto le stelle in una location a sorpresa che sarà svelata solo una settimana prima dell’evento", scrivono gli organizzatori. Il dress code come sempre è 'total white'. La partecipazione è gratuita prenotando all'indirizzo cenainbiancomonza@gmail.com. Tutte le info sull'evento saranno pubblicate sulla pagina Facebook dedicata all'evento, 'Cena in bianco Monza'.