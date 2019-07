Negozi aperti, musica e cibo sotto le stelle: ecco la "Cena nel Borgo"

Shopping by night, negozi aperti, musica, buon cibo e drink. Giovedì 18 luglio in via Bergamo arriva la "Cena nel Borgo".

L'evento, organizzato dall’associazione Borgo Bergamo in collaborazione con il Comune di Monza prevede, a partire dalle ore 20 diverse proposte avanzate dai ristoranti del quartiere, con allestimenti estivi, negozi aperti e animazione per portare un po' di estate in città.



"Eventi come questi – spiegano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alle Attività Produttive e alla Cultura Massimiliano Longo – servono a migliorare la qualità della vita anche fuori dal centro storico e non solo per chi ci vive. Siamo sempre stati convinti del ruolo del commercio come fattore strategico di sviluppo economico e crescita sociale per la nostra città. In questo percorso gli imprenditori e i commercianti non si devono sentire isolati, ma sostenuti dall’Amministrazione nell’impegno e nella voglia di crescere. Con questo spirito abbiamo sostenuto l’evento".