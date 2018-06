Cena di beneficenza per Asd Silvia Tremolada Onlus

Si terrà il prossimo 21 giugno presso il ristorante PuraBrace di Vedano al Lambro la cena di beneficenza organizzata dall'associazione ASD Brianza Silvia Tremolada Onlus, in collaborazione con il Gruppo PuraBrace Grill House, per raccogliere fondi destinati alla ristrutturazione della loro sede, situata in via Angelo Ramazzotti 19 a Monza.



L'associazione si occupa, fin dal 1984, della promozione dell’attività motoria e sportiva a favore delle persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva, rivolgendosi a ragazze e ragazzi di età compresa superiore ai 2 anni.



ASD Brianza Silvia Tremolada Onlus annovera tra i suoi sportivi anche grandi campioni: sono 250 i ragazzi che, seguiti da volontari e professionisti, si cimentano nelle discipline del nuoto, dell’equitazione, delle bocce, del calcio, della pallavolo e del tennis. L’associazione, infatti, collabora con Special Olympics, un programma educativo internazionale di allenamento sportivo e di competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva, e nel mondo sono oltre 170 i paesi che adottano questo programma, che ha permesso di far conseguire ai ragazzi della Tremolada numerosi riconoscimenti: nel corso degli anni, ben 27 atleti sono stati scelti per vestire la maglia della nazionale a Campionati del Mondo, Campionati Europei e a ben 3 Olimpiadi.



"La sede che attualmente occupiamo ci è stata data in comodato d'uso dal Comune, ma necessita ormai di qualche lavoro di restauro" spiega Silvio Vigoni, Presidente dell'associazione. "Alcuni sono interventi ordinari, come la tinteggiatura delle persiane o del sottogronda del tetto, che necessita della sostituzione di alcuni travetti che si sono incurvati con il passare del tempo; altri sono invece opere più corpose: dobbiamo procedere alla sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali, a migliorare l'isolamento del perimetro esterno dell'edificio per contrastare la risalita dell'umidità, ridipingere la facciata e cambiare il portoncino di ingresso. Il tutto ci costerà oltre 6 mila euro".



L' ASD Brianza Silvia Tremolada Onlus ha pensato di aprire una raccolta fondi che le consenta di affrontare tutte le spese. E così nasce la collaborazione con il Progetto PuraBrace per il Sociale: "Sosteniamo con piacere l'operato di questa associazione così impegnata su tutto il territorio della Brianza. Lo sport non è solo un passatempo, ma anche un mezzo di aggregazione e uno strumento di crescita. Per i ragazzi di ASD Brianza Silvia Tremolada Onlus non è solo un percorso formativo, ma una vera sfida attraverso la quale confrontarsi con il mondo. E vincere con grande onore, come dimostrano i tanti successi riportati in questi anni sia a livello nazionale che internazionale. Ci auguriamo che questa iniziativa coinvolga più persone possibili e che l'obiettivo prefissato per il restyling della sede si raggiunga presto" dichiara PuraBrace Grill House.



Il costo della cena è di euro 19 a persona e il menù comprende un piatto unico a scelta tra alcuni gustosissimi hamburger del menù PuraBrace, bevanda, dolce e coperto.



L'appuntamento è dunque per giovedì 21 giugno presso il PuraBrace Grill House di Vedano al Lambro (via Della Misericordia 15). Per maggiori informazioni e per confermare la propria presenza è possibile chiamare il ristorante al numero 039 9416667 oppure Silvio Vigoni al 349 832 8244.