Torna a Monza la Cena in Bianco

Lo scorso anno il fascino e l'eleganza del bianco avevano conquistato l'Arengario, il cuore della città di Teodolinda. Le edizioni passate della Cena in Bianco invece avevano visto protagonista piazza Trento e Trieste e poi la Villa Reale.

Il magico appuntamento, rigorosamente total white, torna anche quest'estate. Gli organizzatori hanno annunciato che anche nel 2018 l'Unconventional Dinner toccherà Monza. Ancora non è stata comunicata la data e nemmeno la location scelta per l'iniziativa.

"Partecipare non costa nulla, ma prevede il rispetto di poche e semplici regole. Si cenerà tutti insieme per vivere l’emozione di una sera all’insegna delle cinque E: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza. Per partecipare si dovrà vestire completamente di bianco e ogni commensale dovrà portarsi tutto l’occorrente: tavolo (rettangolare o quadrato per formare lunghe file), sedie, cibo, tovaglia in tessuto e stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie in vetro, niente carta e niente plastica" ricordano gli organizzatori.

"Si potrà pasteggiare con acqua, vino rigorosamente bianco, spumante o champagne, no superalcolici. Una immensa tavola, fatta di tutte le nostre tavole vicine e in fila, che celebra la tradizione italiana a tavola, nel rispetto di condivisione, convivialità, piacere di stare insieme. Al termine della serata ognuno raccoglierà in un sacco la propria spazzatura e la porterà via, lasciando il luogo pulito".

Le iscrizioni alla Cena in Bianco a Monza saranno aperte a partire da metà della prossima settimana.