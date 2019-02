Ecco la cena di San Valentino alla Villa Reale di Monza

La Villa Reale di Monza e Le Nuove Cucine di Villa Reale, propongono, in occasione della festa più romantica dell’anno dedicata agli innamorati, una serata esclusiva, solo per 4 fortunate coppie, che si godranno serata e cena nelle 4 sale di rappresentanza più suggestive (una coppia per sala).

"Ci dedicheremo a voi, con un servizio esclusivo pensato per la coppia che voglia stupirsi, tra l’eleganza della cornice e un menu che celebra l’amore — assicurano gli organizzatori in una nota —. Per chi sogna di stupire, chi desidera riservatezza circondati dalla straordinaria bellezza della Villa Reale di Monza, per chi non vuole deludere, ma sorprendere la persona amata e esaltare il palato".

Menu Cena San Valentino

Passatina di ceci con Bacon croccante e scampo del mediterraneo

Raviolone di Magro con fonduta di casera e lamelle di mandorle

Risotto riserva Carnaroli con speck altoatesino e melograno

Turbante di Branzino con melanzane alla siciliana

Sorbetto al mandarino con mandarini al cioccolato

Friandises:

Mignon e cioccolateria fantasia dello Chef

Vino Bianco e Rosso selezione "Le Cucine"

Acqua minerale, naturale, gasata

Caffè

Prezzo: € 350,00 a coppia

Info e prenotazione: 331 9539868; cucine@villarealedimonza.it. Prenotazione obbligatoria