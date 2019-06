Cena sotto le stelle a Monza

Nella suggestiva atmosfera della centralissima Piazza Roma a fianco dell’Arengario di Monza, dopo il grande successo dell’anno scorso, verrà allestita una romantica ed esclusiva Cena sotto le stelle alle ore 19:30.



Aderire a questa cena significa partecipare attivamente ai lavori per rendere definitivamente accessibile l’Orto solidale “Tutti giù per terra”, un progetto della Monza di domani.



Il servizio ai tavoli è realizzato dai ragazzi disabili dell’A.S.D. Brianza Silvia Tremolada.



Per ulteriori informazioni e per vedere il ricco menù proposto visita la pagina: https://www.alessio.org/evento/cena-sotto-le-stelle/



Contributo Adulti a partire da 30€

Contributo Bambini a partire da 15€



P.S.: In caso di intolleranze o altre esigenze contatta: info@alessio.org