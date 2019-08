Cena sotto le stelle: a Monza per il FuoriGP

Una cena sotto le stelle all'insegna del gusto italiano. È quanto viene proposto, in occasione del Monza Fuori Gp, nella serata di domenica 8 settembe, dalle 19 alle 23:30.

"Una serata dedicata a chi ama, oltre ai motori, anche la buona cucina italiana, la più apprezzata al mondo", scrivono gli organizzatori. L'appuntamento è in piazza Carrobiolo, che per l'evento si trasformerà in un grande ristorante all’aperto, per adulti e bambini.

Non mancherà il rito tutto italiano dell'aperitivo, per rilassarsi e stare in compagnia. Subito dopo tutti i partecipanti saranno chiamati a tavola per gustare i piatti e i dolci firmati Granaio caffè e cucina. Per i più piccoli poi ci sarà un'area giochi dedicata, dove i bambini potranno mangiare e divertirsi accompagnati da personale qualificato.