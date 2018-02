Cenacolo - Medio Oriente: tra passato e presente

Presenta la serata il presidente dell'associazione OMILIA: Giovanni Sallemi



Medio Oriente tra passato e attualità



Cos'è il Cenacolo? --> http://www.omilia.it/wordpress/cenacolo-2/



Il relatore è autore Roberto M Sosa del libro Medio Oriente Conteso, durante il Cenacolo si avrà l'opportunità di confrontarsi con un esperto dell'argomento, nel rispetto del metodo Omilia.



La serata verterà sulle vicissitudini politiche, diplomatiche, finanziarie, economiche, petrolifere e belliche che, a partire dagli ultimi anni di esistenza dell’Impero ottomano fino all'abolizione del califfato nel 1924. Partendo quindi dalle origini fino agli ultimi eventi che vedono i territori interessati dal fenomeno dell'ISIS.



Conosciamo l'autore:



L'autore Roberto M Sosa Si è formato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove ha conseguito la laurea magistrale in Storia, con indirizzo storico-religioso approfondendo gli aspetti storici e geopolitici legati al Vicino Oriente ottomano nel periodo compreso tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Studioso di geopolitica e storia delle relazioni internazionali, autore e analista per varie pubblicazioni specialistiche e centri culturali italiani, tra cui “Lookout News” e “Geopolitica.info”. Per i paper digitali curati dalla Fondazione De Gasperi ha pubblicato due studî brevi relativi all’area mediorientale: Libia: radici storiche di un caso geopolitico (agosto/settembre 2016) e Un Califfato improbabile. Genesi e dinamiche storico-contemporanee di Daesh (febbraio 2017).

Con Historica Edizioni ha pubblicato (2017) il volume Medio Oriente conteso. Turchi, arabi e sionisti in un conflitto lungo un secolo (contenente una Prefazione dell’ambasciatore Bernardino Osio)



Il costo è di 20€ per la cena



Vi aspettiamo