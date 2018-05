Previsto per sabato 12 di maggio, alle ore 17.00, Chef per un giorno|La sfida di Delta Design a colpi di padella vedrà infatti la partecipazione della food blogger Valentina Tozza e di Paolo Godina, nutrizionista nonché direttore del CAB Polidiagnostico di Barzanò, e proporrà una serie di interventi che sapranno soddisfare le curiosità di tutti i presenti in fatto di cibo. E dal momento che in Delta Design benessere e buon umore vanno di pari passo, l’iniziativa sarà costruita attorno all’attività cardine della giornata, che vedrà i partecipanti all’evento Delta Design sfidarsi in una grande gara culinaria a squadre. Una mistery box verrà distribuita ad ogni squadra, e gli chef per un giorno si metteranno alla prova nella preparazione di tante ricette, che saranno riconducibili ai consigli esperti di Valentina Tozza e Paolo Godina. Per partecipare alla sfida prevista durante l’evento gratuito e aperto al pubblico è necessario iscriversi mandando una mail info@deltadesign.it.

Seguirà la presentazione di un book dedicato, un esclusiva pubblicazione curata da Delta Design con la collaborazione dei due professionisti che interverranno alla giornata.

“Chef per un giorno|Mangiare bene, mangiare sano in ogni occasione” sarà il titolo del libro che Delta Design ha deciso di regalare ai partecipanti all’iniziativa. Una guida smart alla preparazione di tanti piatti diversi per le diverse occasioni che si presentano nella quotidianità di ognuno. Le ricette di Valentina Tozza e l’accompagnamento step by step per la realizzazione del piatto saranno accostati ai suggerimenti di Paolo Godina in fatto di salute e alimentazione. Previsto anche uno spazio riservato ai più piccoli e al loro divertimento, sotto l’attenta supervisione del personale Delta Design.