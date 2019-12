Praline, tavolette e sculture di cioccolato: ecco Chocomoments a Brugherio

Liquori al cioccolato, tavolette fondenti e al latte e show con i maitre chocolatier. È quanto troveranno gli avventori di Chocomoments, in arrivo a Brugherio, in piazza Roma dal 20 al 22 dicembre.

Il programma della kermesse

Previsti anche laboratori per bambini, degustazioni e lezioni di cioccolato per adulti. "La dolcezza del vero cioccolato artigianale - scrivono gli organizzatori - conquisterà tutti grazie al ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e le raffinate e divertenti sculture di cioccolato opera dei migliori maestri cioccolatieri della mostra mercato del cioccolato con i suoi stand sempre aperti dalle 10 alle 20".

L'iniziativa, organizzata da Chocomoments e Luca Event in collaborazione con il Comune e i Commercianti di Brugherio, prevede anche una speciale pista di pattinaggio sul ghiaccio. Per i più piccoli, inoltre, tutti i giorni ci sarà 'ChocoBaby', lo spazio aperto dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione.



Sabato e Domenica dalle 10.alle 12, infine, gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo di 30 euro a persona; prenotazione obbligatoria scrivendo a giancarlo.maestrone@gmail.com).