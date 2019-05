'Cibo da re': il 30 maggio gastronomia e vini selezionati ai Boschetti Reali

Cibo da Re arriverà ai Boschetti Reali di Monza giovedì 30 maggio. Ad aspettare gli avventori piatti eccellenti, birra, vino selezionato, musica e divertimento per adulti e bambini.

L'evento, organizzato da Aipe Associazione Italiana Promozione Eccellenze e Festival delle Birre, vedrà la partecipazione di trenta cuochi itineranti e otto birrifici artigianali. Ad animare l'iniziativa anche il deejay set a cura di Digei Angelo e il concerto dell'Orchestra I Cormorani.

Boschetti Reali

La splendida cornice di Cibo da Re sono i Boschetti Reali, un’area di forma triangolare posta in asse con l’ingresso sud della Villa. Durante l’ultimo conflitto mondiale i Boschetti furono ridotti a prato e tali rimasero fino agli anni ’50, quando si decise di rimettere a dimora piante ad alto fusto, nella fattispecie ordinati filari di platani e tigli. Come si legge sul sito della Villa Reale, "in primavera i prati verso Viale Margherita vengono ingentiliti da una copiosa fioritura di crocus".