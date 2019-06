'Cinema estate': a luglio e agosto film all'aperto

Cinema Estate, la rassegna cinematografica all'aperto, arriva nella corte d'onore della Villa Sottocasa di Vimercate dal 6 luglio al 25 agosto. 29 i film in programma (la maggior parte dei quali preceduti da un evento di presentazione), tra cui titoli d'autore, di registi premiati e successi acclamati della passata stagione.

I film in programma

Si parte sabato 6 luglio con il film Cyrano Mon Amour di Alexis Michalik, la storia romanzata del drammaturgo Edmond Rostand e delle vicende che ispirarono il suo capolavoro immortale, il Cyrano de Bergerac. Si prosegue con gli acclamatissimi Dolor y Gloria di di Pedro Almodóvar, Il corriere - The Mule di Clint Eastwood e A star is born di Bradley Cooper. In cartellone anche cinque pellicole italiane, il film vincitore dell'Oscar 2019 Green Book e il campione d'incassi Bohemian Rhapsody, dedicato alla storia di Freddy Mercury e dei Queen. Qui il programma completo delle proiezioni.

La rassegna sarà accompagnata da un ricco calendario di eventi speciali, tra cui: il 6 luglio, come ideale a trait d'union con il Vimercate Festival che a quel punto si sarà appena concluso, una breve introduzione teatrale a cura di Teatro Invito; il 14 luglio una promozione famiglia (12 euro per 4 ingressi) per il film d'animazione Dilili a Parigi e un laboratorio creativo; il 25 luglio un breve dibattito sui temi ambientali con l'Associazione Simbio Onlus e Fabio Deotto; e il 18 luglio in occasione dell'anniversario della strage di via d’Amelio, un incontro con le associazioni Libera MB e Bang. Da segnalare, infine, una serata speciale ad ingresso libero il 3 agosto, in occasione della Festa di Santo Stefano, durante la quale saranno proiettati filmati d'archivio della collezione del Museo Must dedicati alle estati del passato. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.15 (con il buio), mentre gli eventi speciali alle 21.