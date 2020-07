Parcoscenico 2020: a Usmate Velate cinema e musica nel Parco di Villa Scaccabarozzi

Cinema e musica sotto le stelle ai tempi di Covid-19. Si intitola Parcoscenico la rassegna promossa dall'Amministrazione comunale di Usmate Velate in collaborazione con la Consulta Cultura allestita nel Parco di Villa Scaccabarozzi.



Il 15 luglio appuntamento con il grande schermo: alle 21.30 inizierà la proiezione della commedia "Mio fratello rincorre i dinosauri" con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro (ridotto 3 euro). I biglietti si possono acquistare in loco.



Il 18 luglio alle 21.30 spazio alla musica: Suoni Mobili proporrà lo spettacolo Speak Low (CH), allestimento al debutto in Italia con le interpretazioni di Lucia Cadotsch vincitrice del premio Echo Jazz affiancata dal sax di Otis SandsJo e dal contrabbasso di Petter Eldh.

Per assistero allo spettacolo (ingresso libero) è obbligatoria la prenotazione: i residenti a Usmate Velate possono effettuarla in biblioteca (tel. 039.6829789 o inviando un'email a biblioteca.usmatevelate@cubinrete.it oppure sul sito www.suonimobili.it). In caso di pioggia lo spettacolo sarà allestito a Sirtori, alla palestra Enzo Bearzot di via Ceregallo.

Infine il 22 luglio di nuovo cinema sotto le stelle. Alle alle ore 21.30 inizierà la proiezione del film "Pinocchio" con Roberto Benigni e diretto da Matteo Garrone. Il biglietto d'ingresso costa 4 euro (ridotto 3 euro). I biglietti si possono acquistare in loco.