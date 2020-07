L'Autodromo si trasforma in drive-in: nel regno dei motori si accende il cinema sotto le stelle

ll regno della velocità si trasforma in drive-in. Questo fine settimana al via in Autodromo l'attesissima rassegna cinematografica che si potrà godere comodamente seduti nella propria automobile. Un tuffo in uno dei simboli degli anni Cinquanta, ritornati adesso di moda per rispettare le regole del distanziamento sociale e garantire, al tempo stesso, quegli appuntamenti estivi che la pandemia avrebbe altrimenti obbligato ad annullare.

Il grande cinema all'aperto sarà allestito nell'area del Paddock 2 trasformato, per l'occasione, in un drive-in di 13 mila metri quadri lungo il rettilineo che porta alla Parabolica. Una location che ospiterà fino a cinquanta vetture e dove sarà anche possibile cenare. Il pubblico potrà assistere alla proiezione su uno schermo ledwall di 22 metri quadrati (alto 3 metri e largo 7 metri e mezzo) con un audio frontale e ulteriori rimandi laterali. Non sarà necessario rimanere chiusi in macchina: per chi vorrà sarà possibile guardare il film comodamente seduti sulle sdraio messe a disposizione nell'area assegnata.



Come previsto dai protocolli Covid si potrà accedere all'area solo dopo la misurazione della temperatura corporea. I cancelli apriranno alle 20, le proiezioni inizieranno alle 21.30.

Il biglietto d'ingresso costa 6 euro a persona (gratis per i bambini fino a 6 anni compiuti) e potrà essere acquistato solo online sul portale www.ticketSMS.it.

Il 50% della vendita dei biglietti contribuirà ad un fondo del Comune di Monza per aiutare le attività e le imprese artigianali in difficoltà a causa del lockdown.



I titoli

Nel primo week in cartellone: venerdì 3 luglio - «La Bella e la Bestia» (cartoon – di Gary Trousdale e Kirk Wise); sabato 4 luglio - «Grease» (di Randal Kleiser – con John Travolta e Olivia Newton-John); domenica 5 luglio – «The Italian Job» (di Felix Gary Gray – con Mark Wahlberg, Charlize Theron e Edward Norton).



Nel secondo fine settimana: venerdì 10 luglio – «La famiglia Addams» (di Barry Sonnenfeld – con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd e Christina Ricci); sabato 11 luglio - «Flashdance» (di Adrian Lyne – con Michael Nouri e Jennifer Beals); domenica 12 luglio – «007 Spectre» (di Sam Mendes – con Daniel Craig e Monica Bellucci);



Nel terzo week end: venerdì 17 luglio - «Hercules» (cartoon - di John Musker e Ron Clements); sabato 18 luglio - «Footloose» (di Herbert Ross – con Kevin Bacon e Lori Singer); domenica 19 luglio – «Fight Club» (di David Fincher – con Brad Pitt e Edward Norton).

