A Lissone cinema sotto le stelle nel cortile della scuola Buonarroti

Cinema gratis sotto le stelle: per otto martedì (tranne durante la settimana di Ferragosto) il cortile della scuola Buonarroti di Lissone si trasformerà in un grande cinema all'aperto.



Per il secondo anno torna la rassegna "Cinema sotto le stelle", promossa e offerta dal Comune con il supporto tecnico della Cooperativa Controluce.



Il debutto martedì 7 luglio con il film "Cena con delitto". Seguiranno “Piccole Donne” (14 luglio), "Parasite" (21 luglio), “Mio fratello rincorre i dinosauri” (28 luglio), “Frozen 2” (4 agosto), “La famiglia Addams” (18 agosto), “Un Giorno di pioggia a New York” (25 agosto) e per finire la commedia “Odio l’estate” (1 settembre).



Una rassegna, quest'anno, sotto il segno del distanziamento e delle indicazioni anti contagio. Sarà possibile accedere solo previa prenotazione on line del posto a sedere (https://www.controluce.com/Prenotazioni2020/prenotazioni/ ) da effettuare entro le 18 del giorno precedente la proiezione.

I posti verranno preassegnati nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, rispettando il distanziamento di gruppo (nuclei familiari e conviventi potranno sedere vicini senza distanza di sicurezza).

Le proiezioni inizieranno alle 21.30 fino al 4 agosto, e 21.15 dal 18 agosto. In caso di maltempo la proiezione verrà annullata.

Lissone, 1 Luglio 2020