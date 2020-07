A Seregno cinema sotto le stelle: il biglietto lo regala il Comune

Lunedì sera appuntamento in piazza con il cinema sotto le stelle. Il biglietto lo regala l'Amministrazione Comunale. Dal 13 luglio, per gli amanti del grande schermo, torna la rassegna cinematografica estiva.



Il debutto il 13 luglio con due proiezioni: "Zog" e "Il topo brigante" due film di animazione adatti a tutta la famiglia. Seguiranno:il 20 luglio "L'ospite" di Duccio Chiarini con Daniele Parisi, Silvia D'Amico, Anna Bellato, Thony, Sergio Pierattini; il 27 luglio "Yuli - Danza e Libertà" di Icíar Bollaín con Carlos Acosta, Edlison Manuel Olbera Núñez, Keyvin Martinez, Santiago Alfonso, Mario Elias; il 3 agosto omaggio a Federico Fellini con "I Vitelloni" con Leopoldo Trieste, Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi, Leonora Ruffo; e infine il 10 agosto il film di animazione "Gordon & Paddy e il mistero delle nocciole".



I film verranno proiettati in piazza Risorgimento a partire dalle 21.30. Naturalmente bisognerà adeguarsi alle indicazioni anti contagio; per assistere allo spettacolo sarà necessario prenotarsi inviando un'email a info.cultura@seregno.info.