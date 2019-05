Cinema all'aperto: da maggio a settembre i migliori film sotto le stelle al Parco Tittoni

Il cinema all'aperto del Parco Tittoni torna dal 27 maggio al 2 settembre con i migliori film dell'ultima stagione selezionati da Controluce soc. coop. Gli spettatori potranno assistere alle proiezioni sotto le stelle, al fresco, anche gustandosi un buon drink.

Tutti i lunedì a partire dal 27 maggio pagando 3,50 euro si potranno vedere film e ascoltare le presentazioni di esperti. Apertura alle 19:30, inizio proiezione alle 21:30.

Il calendario dei film

Di seguito il programma completo delle proiezioni.

27 maggio / Speciale

L'uomo che rubò Banksy

Presentazione con l'autore desiano con Marco Proserpio dalle ore 20.30 - Regia di Marco Proserpio. Con Iggy Pop, Carlo McCormick, Walid Zawahrah, Mikael Cawanati, Stephen Keszler. Italia, 2018, durata 90 minuti.



3 giugno / Speciale / Ingresso 5 euro

Arancia Meccanica

Cinema in cuffia

A vent’anni dalla scomprasa di Kubrick uno dei film più famosi di sempre. La diffusione in cuffia ci calerà nel profondo delle atmosfere di questo capolavoro. Regia di Stanley Kubrick. Con Malcolm McDowell, Patrick Magee, Adrienne Corri, Michael Bates, Warren Clark, John Clive. Gran Bretagna, 1971, durata 137 minuti.



10 giugno

Dogman

Regia di Matteo Garrone. Con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli.

Italia, 2018, durata 100 minuti.



17 giugno

La donna elettrica

Regia di Benedikt Erlingsson. Con Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Davíð Þór Jónsson, Magnu´s Trygvason Eliasen. Islanda, 2018, durata 101 minuti.



24 giugno

Il primo re

Regia di Matteo Rovere. Con Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Massimiliano Rossi.

Italia, Belgio, 2019, durata 127 minuti.



1 luglio

La favorita

Regia di Yorgos Lanthimos. Con Olivia Colman, Emma Stone,

Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, James Smith.

Grecia, 2018, durata 120 minuti.



8 luglio

A star is born

Regia di Bradley Cooper. Con Bradley Cooper, Lady GaGa, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Anthony Ramos.

USA, 2018, durata 135 minuti.



15 luglio

Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità

Regia di Julian Schnabel. Con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner.

USA, 2018, durata 110 minuti.



22 luglio

Green Book

Regia di Peter Farrelly. Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali,

Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne.

Commedia - USA, 2018, durata 130 minuti.



29 luglio

Bohemian Rhapsody

Regia di Bryan Singer. Con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello. USA, 2018, durata 134 minuti.



5 agosto

Mia e il leone bianco

Regia di Gilles de Maistre. Con Daniah De Villiers,

Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan.

Francia, 2018, durata 98 minuti.



12 agosto

La paranza dei bambini

Regia di Claudio Giovannesi. Con Francesco Di Napoli,

Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, Viviana Aprea.

Italia 2019, durata 111 minuti.



19 agosto

Sette uomini a mollo

Regia di Gilles Lellouche. Con Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Virginie Efira. Francia, 2018, durata 122 minuti.



26 agosto

Se la strada potesse parlare

Regia di Barry Jenkins. Con KiKi Layne, Stephan James, Regina King, Teyonah Parris, Colman Domingo. USA, 2018, durata 119 minuti.



2 settembre

Sulla mia pelle

Regia di Alessio Cremonini. Con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora, Milvia Marigliano, Andrea Lattanzi. Italia, 2018, durata 100 minuti.