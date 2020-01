Delizie dolci e salate al cacao, birre, vini e uno speciale San Valentino: ecco Cioccolato in Villa

Specialità gastronomiche dolci e salate a base di cacao, birre e vini selezionati e tanto divertimento. È una sintesi - non esaustiva, perché succederanno tanta altre cose - di Cioccolato in villa - Food Experience, la kermesse in arrivo alla Villa Bagatti Valsecchi di Varedo dal 14 al 16 febbraio, a ingresso libero.

Ad aspettare il pubblico tre giornate di gusto e divertimento a ingresso libero, tra servizio bar e ristorazione, cena e Love food experience di San Valentino, mercatino dell'artigianato, laboratori, area bimbi con giochi e intrattenimento. E ancora visite guidate agli spazi della villa e servizio di asporto.

Per la festa degli innamorati, inoltre, ci sarà uno speciale menù sempre a tema (a 30 euro), che include crostino al caprino con scaglie di cioccolato venezuelano e miele, gnocchi al cacao dell'Ecuador con burro aromtizzato, gamberi al vapore su letto d'arancia con tris di salse di cioccolato e spiedini di frutta ricoperti di cioccolato. La prenotazione è obblicatoria: 346 5308662 - marco.camisasca@viaaudio.it.