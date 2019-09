Clelia Grafigna in mostra: l'esposizione alla Villa Reale di Monza

L'opera 'La Villa Reale di Monza' (1899) dell’artista Clelia Grafigna arriva a Monza grazie al prestito del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Ad attendere i visitatori il particolarissimo manufatto polimaterico entrato nelle collezioni della Real Casa a Capodimonte nel febbraio del 1900, un chiaro omaggio a Margherita di Savoia rappresentata nell’ambiente privato della corte sabauda con alle sue spalle la monumentale Villa Reale di Monza.

"È per me un onore ospitare 'La Villa Reale di Monza' di Clelia Grafigna che prosegue l’importante collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, iniziata nel 2015 per promuovere e valorizzare progetti espositivi presso la nostra Reggia", dichiara il presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Dario Allevi. "Margherita di Savoia è stata apprezzata per le sue capacità diplomatiche e i suoi interessi culturali. E proprio la capacità del territorio di fare cultura nel concreto, mettendo insieme Istituzioni e partner privati, è alla base di questo progetto".

Fino al 12 gennaio l'opera di Grafigna sarà visibile negli appartamenti reali della Villa. L’esposizione viene promossa dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza con il Museo Real Bosco di Capodimonte, con il contributo di Monza Marathon Team, Brianza Acque, il Vicariato per la città di Monza e della Provincia di Monza e Brianza degli Ordini dinastici della Real Casa Savoia e Assolombarda, con la sponsorizzazione tecnica di Reale Mutua, gode del patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di Regione Lombardia e del Comune di Monza.