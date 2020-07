A Cogliate cinema, musica e divertimento nel parco

L'estate si anima di eventi e di buon cibo nel parco di via De Gaspari a Cogliate. Un susseguirsi di week end all'insegna del cinema, della musica e del divertimento (anche per i più piccoli) quelli organizzati dall'Amministrazione comunale sotto il nome di #bellaatomosfera. Attività gratuite per rallegrare i fine settimana di chi resterà in città. Inoltre saranno presenti postazioni per giocare a scacchi e spazi dedicati alle associazioni cogliatesi. Una vetrina per promuovere le attività e reclutare nuovi volontari. Nessun problema se avrete fame o sete: sarà allestita un'area ristorazione dove gustare prodotti selezionati proposti da alcune attività del paese.



Per gli amici a quattro zampe è allestita un'area ad hoc dove potranno divertirsi in totale sicurezza.



Ecco tutti gli appuntamenti: il 24 luglio alle 21 concerto della banda di Cogliate; il 25 luglio alle 21 presentazione della squadra dell'Asd Cogliate calcio seguita dallo spettacolo di cabaret con i comici di Zelig; il 26 luglio alle 21 presentazione e prova gratuita di Balla e Snella seguita dal secondo round del gioco a quiz Il Cervellone; il 31 luglio alle 21 lettura sotto le stelle; l'1 agosto alle 21 presentazione della Mtb Cogliate seguito dalla proiezione del film "Il grande gigante gentile"; il 2 agosto dalle 21 si canta con il karaoke; il 7 agosto dalle 20 pic-nic sotto le stelle (ingresso a pagamento); l'8 agosto alle 21.30 cinema sotto le stelle con la proiezione del film "Cado dalle nubi" di Checco Zalone e infine il 9 agosto alle 21 sfida finale del gioco a quiz Il Cervellone.



In concomitanza della manifestazione #Bellaatmosfera il centro storico durante i week end diventerà isola pedonale per permettere a bar e ristoranti di usare gli spazi esterni in totale sicurezza.