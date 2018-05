Combattimenti e lezioni di spada laser nel Parco

Domenica 27 maggio Villa Mirabello, nel cuore del Parco di Monza, diventerà un vero e e proprio set cinematografico. Dalle 10.30 alle 18.00, gli atleti di Ludosport Milano intratterranno il pubblico con combattimenti di spada laser. I protagonisti daranno esempi di Light Saber Combat Sportivo, un insieme di diverse discipline schermistiche ad arma singola o a due spade corte.

Nel corso della giornata, si terranno lezioni per apprendere le tecniche di quest’arte e sentirsi dei veri Jedi.

L’appuntamento è uno degli eventi collaterali che accompagnano Star Wars is back!, l’esposizione di mattoncini Lego® che, fino al 30 settembre, ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga creata dalla fantasia di George Lucas. La mostra, ideata e prodotta da LAB Literally Addicted to Bricks, in collaborazione con ViDi, Giuliamaria e Gianmatteo Dotto, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, col patrocinio del Comune di Monza, Star Wars is back! presenta quattro diorami, costituiti da oltre un milione di mattoncini e abitati da più di duemila minifigure.

La rassegna nasce dalla fantasia di Wilmer Archiutti, fondatore di LAB, laboratorio creativo di Roncade, in provincia di Treviso, che realizza forme e architetture con i mattoncini che da più di quarant’anni privatamente colleziona con passione e dedizione.

OMBATTIMENTI E LEZIONI DI SPADA LASER

Parco di Monza - Villa Mirabello (viale Mirabello, 10)

Domenica 27 maggio 2018 Dalle 10.30 alle 18.00

Mostra

Star Wars is back! Una galassia di mattoncini

Parco di Monza - Villa Mirabello (viale Mirabello, 10)

29 marzo - 30 settembre 2018

Orari

Venerdì, sabato, domenica e festivi: dalle 10,30 alle 19,30

(La biglietteria chiude un’ora prima)

Biglietti

Intero 8 euro

Ridotto 6 euro (over 65, ragazzi 12 – 18, convenzioni speciali)

Ridotto bambini 4 – 12 anni 4 euro

Bambini 0-4 anni gratuito

Ridotto famiglia (2 interi + 2 bambini oppure 2 interi + 1 ridotto) euro 20,00