“Come cane e gatto. E chi lo ha detto?”: seminario formativo si terrà presso il canile gattile Fusi di Lissone

Ho un gatto (o un cane) ma vorrei adottare un cane (o un gatto): posso? Lo accetterà? Meglio un cucciolo o un adulto? La razza conta? Le dimensioni della mia casa fanno la differenza oppure no? Serve il giardino? E ancora: Come posso migliorare la convivenza tra il mio cane e il mio gatto?



Sabato 25 maggio Federica Villa, Educatore Cinofilo e titolare dell'Asilo Dog is Good di Seregno (MB) e Ilaria Mariani, Consulente della Relazione Felina risponderanno a queste e a tante altre domande in un incontro in cui si parlerà della corretta gestione di cane e gatto in casa, di quali elementi tenere in considerazione quando si ha un gatto e si vuole adottare un cane, o viceversa, e di come migliorare la convivenza tra i nostri amici a quattro zampe.

L'incontro si terrà dalle 14.30 alle 18.00 presso l'aula didattica del Canile Gattile Fusi di Lissone (MB) in via della Industrie 70 e per tutti i presenti ci sarà un piacevole coffee break.





Al termine del seminario ci sarà un momento per discutere domande e curiosità.

Chi avesse particolari questioni da sottoporre può mandare anticipatamente ai relatori le proprie domande all'indirizzo info.dogisgood@gmail.com e ilariamariani.crf@gmail.com, a cui risponderanno nello spazio conclusivo dell'evento dedicato ai quesiti.





La partecipazione al seminario ha un costo di 18 euro: chi fosse interessato, è pregato di inviare la conferma della partecipazione al n.328/4524842 (anche via Whatsapp).





Per maggior informazioni potete consultare qui l'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2319025631714446/