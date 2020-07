Musica a prova di Covid: a Lissone concerti itineranti per le vie della città

Note messicane e brani jazz in giro per le vie di Lissone. Ecco il menù di SuoniMobili 2020, Festival promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con Musicamorfosi e con la direzione creativa di Saul Beretta, realizzato con il patrocinio e contributo di Fondazione Cariplo.



Una sorta di concerto itinerante per le vie di Lissone dove i suoni si pongono l'obiettivo di entrare nelle case, nei negozi e nei parchi. Il Festival è stato pensato nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid-19: nessun assembramento ma musica in giro per la città.



Il primo appuntamento sarà il 24 luglio dalle 19 alle 22.30 con Serenate Maricahi con la voce e la chitarra di Adalberto Torrico; la vihuela e la voce di Carlos Lajara; i tromboni di Gabriel Otoya, Simone Bonizzi, Daniele Roncelli; il guitarron di Ivan Rosas; i violini di Stefano Bonvini e Alessandro Puglia; la fisarmonica di Antonio di Sabato.



Seguirà il 31 luglio il dj set in movimento sulla Cargo Bike che dalle 11.30 alle 22.30 rallegrerà le vie di Lissone. Una Cargo Bike con un totale di 6000 watt di potenza consolle, laptop, pedalata assistita, impianto luci led batteria ricaricabile con un’autonomia di oltre sei ore. Alla console Massimiliano Milesi che, pedalando, regalerà note e allegria incapperà nella sua orginale bike musicale.