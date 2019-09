Torna a Monza MILLECHITARRE, l'evento musicale in cui tutti sono protagonisti

Anche quest’anno si riconferma l’appuntamento musicale più atteso a Monza: nell'alveo degli appuntamenti della Monza Music Week, il 6 ottobre torna MILLE CHITARRE IN PIAZZA, l’unico concerto dove tutti sono protagonisti. Cornice di questo fantastico evento sarà la splendida Piazza Trento e Trieste, nel centro della città.

L’evento è organizzato dal Comune di Monza, in collaborazione con con inLombardia, il marchio di promozione turistica di Regione Lombardia.

Il divertente format musicale di Diffusione Arte, ideato da Isaia Mori, vanta ogni anno la partecipazione di diverse centinaia di musicisti provenienti da ogni parte d’Italia. Con le note di queste mille (e più) chitarre, Monza si trasforma in una città palcoscenico che fonde cultura e passione.

L’appuntamento per gli appassionati si preannuncia imperdibile e può parteciparvi chiunque: chi suona la chitarra, ma anche chi non sa farlo e ama cantare. Non ci sono limiti di età o di bravura, la partecipazione è libera e gratuita per tutti.

L’iscrizione può essere effettuata sul sito ufficiale www.millechitarre.com dove sarà possibile reperire tutte le informazioni.

Il programma è ricco di sorprese:

Alle ore 14.00 è prevista l’accoglienza e “punzonatura” dei partecipanti. In attesa del concerto il palco verrà scaldato con “Aspettando mille chitarre”. Presenta l’evento Luca Viscardi, voce storica di Radio Number One.

Alle ore 15.30 si effettueranno le prove generali delle canzoni proposte, a cura di Isaia Mori e Antonio D’Alessandro.

Alle ore 16.30 ha inizio il grande concerto collettivo MILLE CHITARRE IN PIAZZA

Da non perdere è il concerto rock a cura di Virgin Rock Live Band, alle ore 17.30.

Non solo, tanti ospiti speciali saliranno sul palco a Monza: Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, Andy dei Bluvertigo e tanti altri.

Sponsor dell’evento Radio Number One, la grande radio del Nord Italia, dove si ascolta in ben 32 capoluoghi di provincia (#dovevivitu) e MySpritz, un prodotto di Polini Group italia, che offre a tutti un rinfrescante aperitivo.