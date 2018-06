Monza ritorna la rassegna "Musica nei chiostri"

Giunge quest’anno alla XX edizione la rassegna Musica nei Chiostri: un importante traguardo per un progetto nato dall'intuizione di coniugare musica e architettura. In programma cinque concerti in altrettanti meravigliosi chiostri. Questi angoli nascosti rivivono l’antico splendore grazie alle note che vi risuonano e la musica acquista un fascino tutto speciale grazie alla cornice suggestiva. “Musica nei Chiostri” si conferma inoltre uno degli esempi più riusciti di collaborazione tra le associazioni musicali della città, che hanno saputo trovare una sintesi delle loro diverse esperienze, pur conservando le proprie specificità.

Ecco il programma delle serate

Domenica 1 luglio - ore 21 Chiostro Istituto Padre di Francia SWING MANOUCHE & MODERN VOCAL CHOIR

A cura dell’Accademia Internazionale d’Arte e Musica

Sabato 7 luglio - ore 18 Chiostro dei Musei Civici DUO AŞKIN-CAŞKA A cura dell’Associazione Amici della Musica

Domenica 8 luglio - ore 21 Chiostro Santuario delle Grazie CORO ANTHEM A cura dell’Associazione Musicale Coro Anthem aps

Sabato 14 luglio Chiostro San Pietro Martire ACCADEMIA CORALE DI LECCO A cura dell’Associazione Coro San Biagio

Domenica 15 luglio - ore 18 Chiostro del Liceo Dehon CORPO BANDISTICO CITTÀ DI MONZA A cura del Corpo Bandistico Città di Monza